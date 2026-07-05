جدد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم دعمه للمدرب توني بوبوفيتش، بعد خسارة منتخب بلاده أمام مصر بركلات الترجيح في كأس العالم 2026، وهي النتيجة التي أدت إلى فشل منتخب «سوكروز» في تحقيق أول انتصار له في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.



وكان بوبوفيتش قد تعرض لضغوط وانتقادات شديدة بعد القرارات الفنية التي اتخذها خلال مواجهة مصر، إذ تعرض لانتقادات من بعض نجوم أستراليا السابقين بعدما قرر استبدال الحارس الأساسي باتريك بيتش في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي لمباراة دور الـ32 في دالاس، الجمعة، مع اقتراب اللجوء إلى ركلات الترجيح، ودفع بدلاً منه بماثيو راين، الذي فشل في التصدي لأي ركلة، لتفوز مصر بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح.



وتعرض بوبوفيتش لانتقادات بسبب قراره بمنح الثقة للاعب لوكاس هيرينغتون (18 عاماً) لتنفيذ إحدى الركلات الترجيحية التي أضاعها.



وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم مارتن كوغيلر لوسائل إعلام أسترالية في دالاس: «سيفكر كل مشجع في ما كان يمكن فعله بصورة أفضل»، طبقاً لـ«فرانس برس».



وأضاف: «لكن الجهاز الفني وتوني بوبوفيتش هما الأقدر دائماً على تقدير ما يحتاجه الفريق في تلك اللحظة».



وتابع: «بعد انتهاء المباراة يصبح الجميع أكثر معرفة بما كان ينبغي فعله، لكن عليك اتخاذ القرارات في وقتها بناءً على ما شاهدته في التدريبات وما لمسته من اللاعبين».



وختم قائلاً: «لذا، يحظى توني بوبوفيتش بثقتنا الكاملة».



وتولى بوبوفيتش تدريب المنتخب الأسترالي في عام 2024، وقاد الفريق إلى التأهل لكأس العالم للمرة السادسة على التوالي.



كما مُدد عقده قبل أيام من انطلاق البطولة حتى نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير.



وقال كوغيلر: «نحن سعداء للغاية بقرار تمديد هذا العقد. إنه الشخص المناسب لقيادة هذه المجموعة نحو البطولة الكبرى القادمة وتطبيق الخبرات والدروس المستفادة من هذه البطولة في الاستحقاق القادم».