استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والمسار التفاوضي الأمريكي - الإيراني، وجهود البلدين في دعم الأمن والاستقرار والتأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.