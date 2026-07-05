واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ مع منتخب بلاده، بعدما رفع رصيده إلى 63 هدفاً دولياً، ليدخل قائمة أكثر اللاعبين الأوروبيين تسجيلاً للأهداف الدولية مع منتخباتهم عبر التاريخ، مؤكداً مكانته بين أبرز هدافي القارة.



ولا يزال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة بفارق كبير، بعدما سجل 146 هدفاً، يليه البلجيكي روميلو لوكاكو بـ92 هدفاً، ثم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ89 هدفاً.



ويتقاسم المجري فيرينتس بوشكاش والإنجليزي هاري كين المركز الرابع برصيد 84 هدفاً لكل منهما، بينما يأتي المجري شاندور كوتشيس بـ75 هدفاً، والبوسني إدين دجيكو بـ73 هدفاً، والألماني ميروسلاف كلوزه بـ71 هدفاً.



كما تضم القائمة الألماني جيرد مولر، والإيرلندي روبي كين برصيد 68 هدفاً لكل منهما، والصربي ألكسندر ميتروفيتش بـ64 هدفاً، قبل أن يحل مبابي في المركز التالي برصيد 63 هدفاً، متقدماً على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (62 هدفاً)، والنرويجي إيرلينغ هالاند (60 هدفاً)، والإسباني دافيد فيا، وإيمري شلوسر، برصيد 59 هدفاً لكل منهما.



وبات مبابي، الذي لا يزال في بداية سنوات ذروة مسيرته، مرشحاً بقوة لمواصلة التقدم في هذه القائمة التاريخية خلال السنوات المقبلة، مع امتلاكه فرصة حقيقية لمطاردة المراكز الأولى إذا حافظ على معدله التهديفي مع منتخب فرنسا.