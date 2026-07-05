حجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره منتخب باراغواي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد» ضمن منافسات دور الـ16.



ويدين «الديوك» بهذا الانتصار إلى قائدهم كيليان مبابي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، حصل عليها البديل ديزيري دوي بعد مجهود فردي رائع داخل منطقة الجزاء.



وشهد الشوط الأول تفوقاً فرنسياً في الاستحواذ على الكرة، لكنه افتقد الفاعلية الهجومية أمام التنظيم الدفاعي المحكم لمنتخب باراغواي، الذي نجح في إغلاق المساحات وإبعاد الخطورة عن مرماه. وكانت أول محاولة حقيقية لفرنسا في الدقيقة 35 عبر جول كوندي، إلا أن الحارس أورلاندو خيل تعامل معها بسهولة.



وفي الشوط الثاني كثف المنتخب الفرنسي ضغطه بحثاً عن هدف التقدم، حتى نجح ديزيري دوي في اختراق الدفاع الباراغواياني، بعدما راوغ ثلاثة مدافعين قبل أن يتعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.



وتولى مبابي تنفيذ الركلة بنجاح، مسجلاً هدف الفوز الذي منح فرنسا بطاقة العبور إلى الدور التالي، بينما فشلت محاولات باراغواي لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، في ظل تماسك الدفاع الفرنسي.



وبهذا الانتصار، يضرب المنتخب الفرنسي موعداً نارياً مع المنتخب المغربي في دور ربع النهائي، بعدما تأهل «أسود الأطلس» إثر فوزهم بثلاثية نظيفة على كندا.