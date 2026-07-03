أعلن نادي الاتفاق تعاقده مع المدرب الأسترالي آرثر باباس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الوطني سعد الشهري، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد في دوري روشن السعودي للمحترفين.



ويعود باباس إلى الاتفاق بعد تجربة سابقة داخل النادي كمساعد ضمن الجهاز الفني في 2017، إلا أن هذه المرة ستكون الأولى التي يتولى فيها قيادة الفريق الأول مديرًا فنيًا، مستندًا إلى خبرات اكتسبها من محطات تدريبية عدة في القارة الآسيوية وأستراليا.



ويبلغ باباس 46 عامًا، وينحدر من أصول يونانية، وسبق له العمل مساعدًا لمواطنه أنجي بوستيكوغلو في نادي يوكوهاما مارينوس الياباني، وأسهم في تحقيق لقب الدوري الياباني عام 2019، قبل أن يقود أندية عدة، أبرزها نيوكاسل جيتس الأسترالي، وبوريرام يونايتد التايلندي الذي توج معه بلقب الدوري موسم 2023-2024.



وكانت آخر محطاته مع نادي سيريزو أوساكا الياباني، حيث قدم مستويات مميزة، وحقق جائزة أفضل مدرب في الدوري الياباني خلال شهر مايو 2025، كما نال جائزة أفضل مدرب في دوري الدرجة الأولى الياباني لعام 2026.



وتأمل إدارة الاتفاق أن يقود باباس مرحلة فنية جديدة تسهم في تعزيز طموحات الفريق خلال الموسم القادم، بالتزامن مع العمل على تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية استعدادًا لانطلاق منافسات دوري روشن السعودي.