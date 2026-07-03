أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، قبوله استقالة يوليان ناغلسمان من تدريب منتخب ألمانيا الأول، بعد صدمة الوداع المبكر لبطولة كأس العالم 2026.

وودع منتخب ألمانيا مونديال 2026، المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، من دور الـ32، عقب الخسارة أمام باراغواي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.



بيان الاتحاد الألماني

وقال الاتحاد الألماني إنه وافق اليوم بالإجماع، وبناءً على توصية رئيس الاتحاد بيرند نويندورف، على إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للمنتخب الألماني، يوليان ناغلسمان، بأثر فوري.

وأضاف البيان: «طلب ناغلسمان، خلال اجتماع سري مع مسؤولي الاتحاد أمس، إعفاءه من مهامه عقب الأداء المخيب للمنتخب الألماني في كأس العالم 2026، التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وقد وافق الاتحاد الألماني على طلبه».



بدء المفاوضات مع كلوب

وفيما يتعلق بالمدرب الجديد، أعلن الاتحاد الألماني أنه سيبدأ محادثات مع المدرب السابق لليفربول يورغن كلوب، والذي سبق أن أبدى استعداده المبدئي لتولي قيادة «المانشافت».