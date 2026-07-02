طار النجم الدولي السنغالي إسماعيلا سار في سماء تاريخ الكرة الأفريقية، بعدما بصم على هدف تاريخي في شباك المنتخب البلجيكي في الدقيقة 50، ضمن منافسات الأدوار الإقصائية من نهائيات كأس العالم 2026، ونجح جناح «أسود التيرانغا» في إشعال المدرجات المونديالية، معززاً مكانته كأحد أبرز الركائز الهجومية في مسيرة منتخب بلاده على الصعيد العالمي.



وبهذا الهدف، فك إسماعيلا سار الشراكة التاريخية، وانفرد رسمياً بلقب الهداف التاريخي لمنتخب السنغال في بطولات كأس العالم برصيد خمسة أهداف، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم بابا بوبا ديوب، الذي حافظ على الصدارة لسنوات طويلة برصيد ثلاثة أهداف منذ مونديال 2002.



وجاءت خماسية سار التاريخية نتاج فاعلية هجومية كبيرة وتألق لافت عبر نسختي كأس العالم 2022 و2026، إذ عاش اللاعب بطولة استثنائية في النسخة الحالية بهز شباك منتخبات كبرى مثل فرنسا والنرويج، قبل أن يضيف بلجيكا إلى قائمة ضحاياه.



ولم يكتفِ النجم السنغالي بالانفراد بصدارة هدافي منتخب بلاده في كأس العالم، بل عادل أيضاً أرقاماً تاريخية على المستوى الأفريقي، ليعزز مكانته بين أبرز نجوم القارة ويلهم جيلاً جديداً من اللاعبين.



وتعكس هذه الأرقام الحقبة المميزة التي تعيشها الكرة السنغالية، وقدرتها المستمرة على تقديم مواهب من طراز عالمي قادرة على تحطيم الأرقام في المحافل الدولية، ويؤكد هذا الإنجاز أن طموح إسماعيلا سار والمنتخب السنغالي لا يقتصر على المشاركة، بل يمتد إلى ترك بصمة خالدة في تاريخ المونديال.