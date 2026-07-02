شنّ أسطورة الكرة الألمانية لوثار ماتيوس هجومًا لاذعًا على زوجات وصديقات لاعبي منتخب ألمانيا، في أعقاب الخروج المفاجئ للمانشافت من كأس العالم 2026، بعد السقوط أمام باراغواي بركلات الترجيح في دور الـ32.



ووصف ماتيوس ما حدث داخل معسكر المنتخب خلال البطولة بأنه «عطلة عائلية مجانية»، معتبرًا أن هذا الوضع كان أحد الأسباب الرئيسة وراء تراجع أداء اللاعبين وغياب التركيز في اللحظات الحاسمة.



وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، أكد ماتيوس أن وجود عائلات اللاعبين داخل معسكر المنتخب في وقت مبكر من البطولة تسبب بحالة من التشتت داخل الفريق، إضافة إلى خلق توترات في غرفة الملابس، وهو ما انعكس سلبًا على المستوى داخل الملعب.



وأوضح أسطورة ألمانيا أن هذه القضية ليست جديدة عليه، مشيرًا إلى تجربته حين كان لاعبًا في كأس العالم 1994، فقد كانت مثل هذه الملفات محل نقاش دائم داخل المعسكرات، حتى وإن لم تكن تصل إلى الإعلام.



وأضاف أن ترتيبات سفر وإقامة العائلات قد تثير الجدل بين اللاعبين، خصوصًا في حال وجود تفاوت في الامتيازات أو المعاملة، وهو ما يخلق شعورًا بعدم المساواة داخل الفريق.



ولفت ماتيوس إلى أن استمرار ظهور أفراد العائلات وطاقم المنتخب داخل المعسكر جعل الأجواء أقرب إلى «يوم عائلي مفتوح» بدلًا من حالة التركيز المطلوبة في بطولة كبرى بحجم كأس العالم.



واختتم تصريحاته بالتأكيد أن وجود العائلات أمر طبيعي خلال فترات الراحة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم المبالغة في ذلك أو تحوله إلى عنصر مؤثر على أجواء المنافسة داخل الفريق.