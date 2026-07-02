حجز المنتخب الأمريكي مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026 بعد فوزه المستحق على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0 في دور الـ32، ليضرب موعدا مرتقبا مع منتخب بلجيكا في خامس مواجهات ثمن النهائي، في مباراة ستقام على ملعب سياتل فجر الثلاثاء القادم عند الساعة الثالثة صباحا بتوقيت السعودية.



وافتتح فولارين بالوغون التسجيل للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 45، قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة 64، ليكمل المنتخب الأمريكي اللقاء بعشرة لاعبين. ورغم النقص العددي، نجح مالك تيلمان في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليؤكد تأهل الولايات المتحدة إلى الدور المقبل.



ويعد هذا الانتصار ثاني فوز فقط للولايات المتحدة في الأدوار الإقصائية بتاريخ مشاركاتها في كأس العالم، بعدما قدم المنتخب أداء قويًا وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليواصل مشواره في البطولة المقامة على أرضه.



ويأمل المنتخب الأمريكي في مواصلة مشواره المميز رغم الغيابات المحتملة، بينما يدخل المنتخب البلجيكي اللقاء بطموح التأهل إلى ربع النهائي مستفيدا من خبرته في الأدوار الإقصائية، في مواجهة تعد من أبرز مباريات دور الـ16 وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير لما تحمله من إثارة وندية بين المنتخبين.