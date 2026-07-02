حقق يوري تيليمانس إنجازاً مميزاً بعدما أصبح ثاني لاعب فقط يسجل هدفين مع منتخب بلجيكا في الأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم، بعد تألقه في مواجهة السنغال ضمن دور الـ32 من مونديال 2026.



وسجل تيليمانس هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يضيف هدف الفوز من ركلة جزاء خلال الوقت الإضافي، ليقود المنتخب البلجيكي إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2 والتأهل إلى دور الـ16.



وبهذا الإنجاز، انضم تيليمانس إلى برنارد فور هوف، الذي ظل اللاعب الوحيد الذي سجل هدفين لبلجيكا في مباراة بالأدوار الإقصائية من كأس العالم 1934، أمام منتخب ألمانيا، قبل أن يعادل لاعب الوسط البلجيكي تيليمانس هذا الرقم بعد 92 عاماً، ليخلد اسمه بين أصحاب أبرز الإنجازات الفردية في تاريخ المنتخب البلجيكي بالمونديال.