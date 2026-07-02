كتب هاري كين فصلاً جديداً في تاريخ منتخب إنجلترا، بعدما أصبح أكثر لاعب يحمل شارة القيادة في تاريخ «الأسود الثلاثة»، بوصوله إلى 91 مباراة قائداً للمنتخب، لينفرد بالرقم القياسي التاريخي.



وجاء كين في صدارة القائمة متجاوزاً الأسطورتين بيلي رايت وبوبي مور، اللذين حمل كل منهما شارة قيادة منتخب إنجلترا في 90 مباراة، ليكسر رقماً ظل صامداً لعقود ويؤكد مكانته بين أعظم قادة المنتخب الإنجليزي.



ويضم سجل أكثر قادة إنجلترا أيضاً مشاركة برايان روبسون بـ65 مباراة، ثم ديفيد بيكهام بـ59 مباراة، قبل ستيفن جيرارد بـ38 مباراة، في قائمة تضم نخبة من أساطير الكرة الإنجليزية.



ولا يواصل كين تحطيم الأرقام التهديفية فحسب، بل يضيف إلى مسيرته إنجازاً تاريخياً جديداً في القيادة، ليعزز إرثه مع منتخب إنجلترا، بعدما أصبح الهداف التاريخي لـ«الأسود الثلاثة»، والآن القائد الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب.