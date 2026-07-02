توصل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد لضم نجمه الإيطالي ساندرو تونالي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب ما نقلته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

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وأوضحت الصحيفة أن توتنهام كان قد تقدم بعرض بلغت قيمته نحو 80 مليون جنيه إسترليني، إلا أن نيوكاسل رفضه، وسيدفع الآن مبلغاً قدره 92.5 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 7.5 مليون جنيه إسترليني كحوافز إضافية، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال ومانشستر سيتي أبدوا اهتماماً بالتعاقد مع اللاعب الإيطالي، لكن توتنهام نجح في حسم السباق لصالحه.

وفي حال إتمام الصفقة رسمياً، سيصبح ساندرو تونالي أغلى صفقة في تاريخ نادي توتنهام، إذ يحظى نجم نيوكاسل بإعجاب مدرب «السبيرز» روبرتو دي زيربي.

وشارك لاعب الوسط في 53 مباراة بقميص «الماكبايس» خلال الموسم الماضي (2025-2026)، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ80 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».