حجز منتخب إنجلترا مقعده في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32.



وفاجأ منتخب الكونغو الجميع بهدف مبكر سجله بريان سيبينجا في الدقيقة السابعة، مستغلاً ارتباك الدفاع الإنجليزي، لينهي الشوط الأول متقدماً وسط محاولات متكررة من «الأسود الثلاثة» اصطدمت بتألق الحارس ليونيل مباسي.



وفي الشوط الثاني، حمل القائد هاري كين منتخب بلاده على عاتقه، فأدرك التعادل في الدقيقة 75 برأسية متقنة بعد عرضية من أنتوني غوردون، قبل أن يعود في الدقيقة 86 ويطلق تسديدة قوية هزت الشباك، مانحاً إنجلترا انتصاراً ثميناً وتأهلاً مستحقاً.



وبهذا الانتصار، ضرب المنتخب الإنجليزي موعداً مع منتخب المكسيك في دور ربع النهائي، في مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبين يطمحان إلى مواصلة المشوار نحو لقب كأس العالم.