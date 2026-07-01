تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثالثة عالمياً، إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) في التنس، بعد فوزها على الأمريكية تايلور تاونسند بمجموعتين مقابل واحدة، في مستهل حملة شفيونتيك للدفاع عن لقبها الذي أحرزته الموسم الماضي.



وتغلبت البولندية بصعوبة كبيرة على الأمريكية المصنفة 79 عالمياً بواقع (6-1 و2-6 و6-3)، في مباراة استغرقت ساعتين ودقيقتين.



وستواجه شفيونتيك البالغة من العمر 26 عاماً، التي لم تفز بأي لقب هذا الموسم حتى الآن، التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة الـ73.



كما تأهلت الأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنفة السادسة ووصيفة بطلة النسخة الماضية، إلى الدور الثاني بعدما تغلبت على لاعبة مقدونيا الشمالية لينا جورتشيسكا بمجموعتين دون رد بواقع (6-3 و6-2).



من جهة أخرى خسرت الأمريكية سيرينا ويليامز مباراتها الأولى بعد العودة لمنافسات فردي السيدات أمام الأسترالية مايا جوينت بنتيجة (6-3 و6-7 و6-8 و6-3) ضمن منافسات الدور الأول من بطولة ويمبلدون للتنس.