واصل المنتخب المغربي كتابة فصول جديدة من تألقه في كأس العالم 2026، بعدما أطاح بمنتخب هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليحجز مقعده في دور الـ16 من البطولة.



وشهدت المواجهة إثارة كبيرة بين المنتخبين، حيث تبادل الطرفان السيطرة وصناعة الفرص، قبل أن ينجح كودي جاكبو في منح هولندا هدف التقدم عند الدقيقة 72، ليقترب «الطواحين» من حسم بطاقة التأهل.



لكن «أسود الأطلس» رفضوا الاستسلام، ونجحوا في خطف هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر عيسى ديوب، الذي ارتقى لكرة رأسية وأسكنها الشباك، ليفرض شوطين إضافيين أعادا المباراة إلى نقطة الصفر.



واستمر التعادل حتى نهاية الأشواط الإضافية، لتبتسم ركلات الترجيح للمنتخب المغربي بنتيجة 3-2، وسط تألق لاعبيه وثباتهم في اللحظات الحاسمة، ليقصوا أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.



وبهذا الانتصار، واصل المغرب مشواره المميز في المونديال، ليصبح رابع المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16، ويضرب موعدًا مع منتخب كندا في مواجهة مرتقبة، بينما غادرت هولندا البطولة رغم تقدمها حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء.