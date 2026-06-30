بات منتخب أستراليا الممثل الوحيد لقارة آسيا في بطولة كأس العالم 2026، بعد هزيمة اليابان أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف، مساء (الإثنين)، ضمن منافسات دور الـ32.

8 منتخبات آسيوية تودع المونديال

وشهدت النسخة الحالية مشاركة 9 منتخبات آسيوية، ودّع 8 منها البطولة من دور المجموعات، وهي: كوريا الجنوبية، قطر، إيران، السعودية، العراق، الأردن، وأوزبكستان، فيما ودّع منتخب اليابان المونديال من دور الـ32، ليبقى المنتخب الأسترالي الممثل الوحيد لآسيا في البطولة.

مصر تهدد استمرار ممثل آسيا

ويخوض المنتخب الأسترالي مواجهة قوية أمام منتخب مصر، يوم الجمعة القادم، في تمام السادسة مساءً، على ملعب «إيه تي آند تي»، ضمن منافسات دور الـ32 من المونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مشوار مصر وأستراليا إلى دور الـ32

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب بلجيكا متصدر المجموعة، بينما صعد منتخب أستراليا إلى الدور ذاته بعد حلوله وصيفًا للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متأخراً بنقطتين عن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.