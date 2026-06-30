أعلن نادي شيكاغو فاير الأمريكي تعاقده مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع برشلونة الإسباني.

مدة العقد

وقال النادي الأمريكي في بيان عبر موقعه الرسمي إن ليفاندوفسكي انضم إلى صفوفه بعقد يمتد لموسمين، بعد 4 مواسم مع برشلونة سجل خلالها 120 هدفاً. وسيشغل ليفاندوفسكي مقعد لاعب مميز يُمنح استثناءً في سقف الرواتب، وذلك بعد حصوله على شهادة الانتقال الدولية.

مسيرة مميزة للمهاجم البولندي

ويُعد التعاقد مع المهاجم البولندي، البالغ من العمر 37 عاماً، إنجازاً كبيراً لشيكاغو فاير، إذ يُصنف ليفاندوفسكي من بين أفضل المهاجمين في العالم خلال السنوات الأخيرة، بعدما سجل 567 هدفاً في جميع المسابقات مع كل من برشلونة وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، أما على المستوى الدولي فقد شارك في 167 مباراة بقميص منتخب بولندا، سجل خلالها 89 هدفاً.

ترتيب شيكاغو فاير

ويحتل فريق شيكاغو فاير المركز الثالث في ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي برصيد 26 نقطة، متأخراً بسبع نقاط عن المتصدر ناشفيل.