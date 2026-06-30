تلقى منتخب البرازيل ضربة جديدة في مشواره بكأس العالم 2026، بعدما تعرض لاعب الوسط لوكاس باكيتا لإصابة خلال مواجهة اليابان في دور الـ32، التي انتهت بفوز السامبا 2-1 والتأهل إلى دور الـ16.



وغادر باكيتا الملعب بين شوطي المباراة بعد شعوره بآلام في أوتار الركبة اليسرى، ليقرر المدرب كارلو أنشيلوتي الدفع بإندريك بدلاً منه. وأكدت تقارير برازيلية أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدى إمكانية مشاركته في المباريات القادمة.



وتأتي إصابة باكيتا بعد تعرض رافينيا لإصابة عضلية خلال دور المجموعات، ما يزيد من مخاوف الجهاز الفني قبل استكمال مشوار البطولة.