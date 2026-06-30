سخر قائد منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا من الخبير الألماني الشهير يواكيم كليمنت، الذي توقع هزيمة منتخب «السيليساو» أمام اليابان في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

توقع لم يتحقق

ويُعد يواكيم كليمنت خبيراً اقتصادياً وعالم رياضيات ألمانياً، اشتهر بنجاحه اللافت في التنبؤ ببطل كأس العالم في آخر ثلاث نسخ، لكنه أخطأ بتوقع وداع منتخب البرازيل على يد اليابان من الدور الحالي.

رسالة ساخرة من نيمار

وعقب المباراة، كتب نيمار عبر حسابه على منصة «إكس»: «السيد يواكيم كليمنت.. يُرجى المحاولة مرة أخرى في كأس العالم القادمة».

البرازيل تواصل المشوار

وحرمت هذه النتيجة اليابان من تحقيق أول انتصار لها على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم، فيما واصل المنتخب البرازيلي مشواره بنجاح، ليبقى على المسار الصحيح لبلوغ الدور ربع النهائي مرة أخرى، كما فعل في كل نسخة منذ خروجه من دور الـ16 عام 1990.

منافس البرازيل في ثُمن النهائي

وينتظر منتخب البرازيل الفائز من مباراة كوت ديفوار والنرويج، لمواجهته في دور ثُمن النهائي من البطولة.