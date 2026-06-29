قبل أقل من شهرين على انطلاق الموسم الرياضي الجديد، تعيش الكرة السعودية مرحلة من التغييرات الإدارية اللافتة، أثارت كثيراً من التساؤلات داخل الشارع الرياضي بشأن المرحلة القادمة، في وقت تستعد المسابقات المحلية لانطلاقة جديدة نهاية أغسطس.



البداية جاءت بإعلان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، استقالته عبر حسابه الرسمي على منصة «X»، عقب خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات في كأس العالم 2026، بعدما أنهى مشاركته في المركز الأخير بمجموعته، في نتيجة فتحت باب الانتقادات والمراجعات.



أقل من 24 ساعة كانت كافية لتشهد الكرة السعودية حدثين بارزين؛ فبعد استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إنهاء العلاقة التعاقدية مع مايكل إيمينالو، لتتسارع وتيرة التغييرات الإدارية قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الجديد.



تزامُن هذين القرارين، وقبيل انطلاق موسم جديد، أعاد النقاش حول مستقبل إدارة الكرة السعودية، وسط مطالبات جماهيرية بوضوح الرؤية، وسرعة الإعلان عن البدائل، واستمرار العمل على المشروع الرياضي الذي حقق حضوراً عالمياً خلال الأعوام الماضية.



وتترقب الجماهير المرحلة القادمة، ليس فقط لمعرفة الأسماء التي ستتولى قيادة هذه الملفات، بل للإجابة عن السؤال الأهم: هل تمثل هذه التغييرات بداية إعادة هيكلة تعزز المشروع الرياضي، أم أنها مجرد محطة انتقالية تسبق مرحلة جديدة أكثر استقراراً؟