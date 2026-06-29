كسر الرئيس السابق لنادي الشباب خالد الثنيان، حاجز الصمت لأول مرة بعد إعلان وزارة الرياضة قراراتها بشأن النادي اليوم، واكتفى بنشر آية قرآنية عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار)، واختتمها بـ«صدق الله العظيم»، دون أي تعليق أو توضيح إضافي.



وأثار منشور رئيس الشباب السابق تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل حالة الجدل التي صاحبت القرارات الصادرة اليوم، وترقب الشارع الرياضي لما قد تشهده المرحلة القادمة من تطورات داخل النادي.