انتقد رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ منظومة كرة القدم في بلاده، واصفاً الخروج المبكر للمنتخب الوطني من كأس العالم 2026 بأنه نتيجة حتمية للمحسوبية والمجاملات.



كما انتقد المدرب هونغ ميونغ بو بشدة، مطالباً في الوقت نفسه بإجراء تحقيق بقيادة وزارة الرياضة في أداء المنتخب الوطني.



وكتب لي في منشور على حسابه في منصة «X» بعد خروج المنتخب من دور المجموعات رغم التوقعات على نطاق واسع بتأهله من مجموعة سهلة نسبياً: «أنا لست مندهشاً فحسب من هذه النتيجة غير المتوقعة، بل أشعر بحيرة تماماً. ثبت مرة أخرى أن قرارات التعيين هي كل شيء. عندما تكون الأولوية 'نحن ضدهم' على حساب الكفاءة، ويتم اختيار شخص غير مؤهل كقائد، فإن النتيجة تكون واضحة وضوح الشمس».



وقال لي: «يبدو أن الفشل في التأهل، الذي ترك الجمهور يشعر بالإحباط، هو نتيجة لإخفاقات تنظيمية وشخصية. أطلب من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة إجراء تحقيق شامل في الملابسات الدقيقة لهذه الحادثة وتحليل أسبابها، ووضع تدابير لمنع تكرارها وضمان التطور».