حذّر عدد من وسائل الإعلام الأسترالية نجوم منتخب بلادهم الملقب بـ«الكنغر» من الاستهتار بالمنتخب المصري خلال المواجهة التي ستجمعهما ضمن دور الـ32 من مباريات كأس العالم المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم، حيث بدأت الصحف بتغطية الحدث المرتقب بأدق التفاصيل.



ووضعت الصحف الأسترالية النجم الأسطورة المصري القائد محمد صلاح في صدارة اهتماماتها، حيث وصفته صحيفة The Guardian Australia بأنه اللاعب «المُلهم» للفراعنة، مشيرة إلى أن هناك حالة من الغموض تحيط بجاهزيته البدنية بعد خروجه بديلاً خلال المباراة الأخيرة أمام إيران، وهو ما يثير قلق الجماهير المصرية قبل المواجهة الحاسمة.



كما وصفت الصحف الأسترالية صلاح بالـ«Talisman» (التعويذة)، الذي تحبس مصر أنفاسها من أجله.



من جانبها، أكدت شبكة SBS الأسترالية أن منتخب مصر يُعد من أصعب المنافسين الذين كان من الممكن أن تواجههم أستراليا في الأدوار الإقصائية.



واستشهدت بتصريحات النجم الأسترالي السابق هاري كيويل، الذي اعتبر أن مصر وبلجيكا يمثلان أصعب الاحتمالات، مشيراً إلى أن المباراة ستكون متكافئة ومعقدة في ظل تقارب التصنيف الدولي بين المنتخبين.



كما استحضرت التقارير الأسترالية تاريخ المواجهات بين المنتخبين، موضحة أن لقاء دور الـ32 سيكون الأول بين مصر وأستراليا في تاريخ كأس العالم، والرابع على مستوى جميع المباريات.

يذكر أنالمنتخبين المصري والأسترالي التقيا على مر التاريخ ثلاث مرات، في كأس القارات 1997 (مواجهة رسمية)وكسبت أستراليا 3 -1 ، وفي مباراة ودية 2010 باستاد القاهرة انتصرت مصر 3 -0، وفي كأس الرئيس بكوريا الجنوبية 1987 (مباراة ودية رسمية) انتهت بالتعادل السلبي في الأشواط الأصلية، وفازت أستراليا بركلات الترجيح 4 - 3 .