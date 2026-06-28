شارك الاتحاد السعودي للمبارزة في اجتماع أعضاء اللجان والمجالس الدولية بالاتحاد الدولي للمبارزة (FIE)، الذي استضافته العاصمة البلغارية صوفيا، بممثلين هما عبدالله السنيد عضو لجنة الإعلام والتسويق، ومحمد بو علي عضو لجنة الأساتذة.



واستعرض الاجتماع استراتيجية الاتحاد الدولي للمبارزة، ومؤشرات الأداء، وخطط تطوير الموقع الإلكتروني، إلى جانب اجتماعات اللجان والمجالس المتخصصة، والاجتماعات المشتركة لمناقشة المقترحات المشتركة الهادفة إلى تطوير العمل المؤسسي.



كما ناقش المشاركون عدداً من التعديلات المقترحة على القوانين واللوائح وأنظمة استضافة البطولات والفعاليات، تمهيداً لرفعها إلى الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لاعتمادها، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتطوير منظومة رياضة المبارزة على المستوى الدولي.