كتب لاعب منتخب كرواتيا لوكا مودريتش تاريخًا جديدًا في بطولة كأس العالم 2026، ليصبح أكبر لاعب يصنع هدفًا في تاريخ المونديال بعمر 40 عامًا و292 يومًا.



جاء ذلك خلال مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب غانا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث قدم مودريتش التمريرة الحاسمة لزميله نيكولا فلاسيتش، وكانت الصناعة من ركلة ركنية في الدقيقة 83، أكملها فلاشيتش برأسية ليحول التعادل إلى الفوز 2-1.



وبهذا يؤكد مودريتش بأن الخبرة دائماً تعد عنصراً مهماً وحاسماً، وهي التي تصنع الفارق في اللحظات الصعبة والمباريات الكبيرة، وأن العمر مجرد رقم والعطاء داخل الملعب لا يتوقف بتقدم السن، بل يعطيه نضوجاً وتوهجاً كاملاً، وتعتبر صناعة الأهداف من الأشياء التي تتطلب فكراً وهدوءاً كبيراً داخل أرضية الملعب، وشهد تاريخ المونديال لاعبين قاموا بتقديم تمريرات حاسمة نتج عنها تسجيل الأهداف.

هذا وتضم قائمة أكبر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم، وهم : لوكا مودريتش كرواتيا 40 عاماً و292 يوماً ضد غانا – 2026، وتياجو سيلفا البرازيل 38 عاماً و83 يوماً ضد كوريا الجنوبية – 2022،وروجيه ميلا الكاميرون 38 عاماً و51 يوماً ضد إنجلترا – 1990،وفريتز فالتر ألمانيا 37 عاماً و236 يوماً ضد إيرلندا الشمالية – 1958.