أعلنت كلية فقيه للعلوم الطبية عن حصول برنامج بكالوريوس الطب والجراحة (MBBS) على جائزة (ASPIRE-to-Excellence) في مسار تطوير المناهج الدراسية لعام 2026م، والتي تمنحها الجمعية العالمية للتعليم الطبي في أوروبا (AMEE)، وتُعد من أرفع الجوائز الدولية في مجال التعليم الطبي.

ويُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يجعل الكلية المؤسسة الأكاديمية السابعة على مستوى العالم التي تحصل على هذا التقدير الرفيع المتميز في مجال تطوير مناهج الطب والجراحة.

وقد أشادت اللجنة الدولية لجائزة (ASPIRE) بالرحلة التطويرية المتميزة للكلية، مؤكدةً أن برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بالكلية يتمتع بإستراتيجية تعليمية متكاملة، ومنهج مترابط، وتعرّض سريري مبكر، وأساليب تعلّم حديثة تتمحور حول الطالب، ومنظومة متقدمة للتقويم وضمان الجودة، إضافة إلى تنامي ثقافة البحث العلمي في التعليم الطبي.

وبهذا الإنجاز الدولي الرفيع تنضم كلية فقيه للعلوم الطبية إلى الشبكة العالمية لأكاديمية (ASPIRE) للتميز في التعليم الطبي، لتصبح إحدى المؤسسات الأكاديمية المرجعية التي يُحتذى ويعتد بها عالمياً في تطوير المناهج الطبية. ولقد ثَمَّن مجلس أمناء الكلية هذا الإنجاز الوطني العظيم.

وقال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجلس أمناء كلية فقيه للعلوم الطبية: «يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة ومميزة في مسيرة الكلية ونفخر بها وتعكس رؤيتنا في بناء بيئة تعليمية متقدمة تُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات والقيم المهنية اللازمة لمواكبة احتياجات القطاع الصحي. ونعتز بأن يكون هذا التقدير الدولي دافعًا لمواصلة الاستثمار في جودة التعليم الطبي والبحث والابتكار».

بينما أكد الأستاذ الدكتور محمد صالح عرضاوي، عميد الكلية، أن هذا الإنجاز يمثل فخرًا وطنيًا للمملكة العربية السعودية، ويجسد التزام الكلية المستمر بالتميز الأكاديمي والابتكار وإعداد أطباء المستقبل وفق أعلى المعايير التعليمية والتدريبية العالمية.

ويعزز هذا الإنجاز الدولي مكانة المملكة على الساحة العالمية في مجال التعليم الطبي، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في بناء منظومة تعليمية وصحية رائدة عالمياً.