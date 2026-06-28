تأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ32 من كأس العالم متصدراً مجموعته بعد فوزه على بنما بهدفين دون رد، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط. وقدم المنتخب الإنجليزي أداءً متدرجاً، إذ واجه صعوبات في الشوط الأول رغم السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن ينجح في فك التكتل الدفاعي في الشوط الثاني.



وجاء الهدف الأول عبر بلينغهام في الدقيقة 62 بعد كرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليمرر كرة حاسمة ترجمها هاري كين برأسية إلى الشباك.



وضربت إنجلترا موعداً في دور الـ32 مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الأربعاء القادم، بعد إنهاء المجموعة في الصدارة.



وحقق كين إنجازاً تاريخياً بوصوله إلى 11 هدفاً في كأس العالم، متجاوزاً رقم غاري لينيكر ليصبح الهداف التاريخي لإنجلترا في البطولة، في تأكيد على استمرارية تأثيره في المباريات الكبرى.