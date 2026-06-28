منذ نحو 40 عاما تخيل مؤلف المسلسل الكارتوني الشهير كابتن تسوباسا «كابتن ماجد في النسخة العربية» أن اليابان ستتواجه يومًا البرازيل، عملاق كرة القدم، وتحلم بإسقاطها في كأس العالم.



واليوم أصبح الخيال حقيقة، حيث يلتقي المنتخبان في دور 32 من كأس العالم لكرة القدم 2026، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة والإنمي حول العالم، خصوصًا كل شاب وطفل نشأ على مشاهدة مسلسل كابتن تسوباسا، والذي تخيل هذه المواجهة.



وبعد أن حققت اليابان أول انتصار في تاريخها على البرازيل خلال عام 2025، بنتيجة 3-2 في مباراة ودية، أصبحت الآن تؤمن أكثر من أي وقت مضى بأن الحلم ممكن.



وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة والإنمي حول العالم إلى مواجهة مرتقبة على ملعب «إن آر جي» في هيوستن، في لقاء أعاد إلى الواجهة واحدة من أشهر القصص في تاريخ الثقافة الرياضية وهي سلسلة الإنمي والمانغا الأسطورية «كابتن تسوباسا» (المعروف عربياً بالكابتن ماجد).



تعد هذه المباراة من أبرز مواجهات الدور الثاني، ليس من الناحية الرياضية الفنية البحتة فحسب، بل من الناحية الثقافية أيضاً، بعدما ربط الجمهور بين الواقع والخيال، مستحضرين المواجهة الشهيرة في الإنمي التي جمعت بين المنتخبين في بطولة عالمية للشباب، وانتهت بانتصار درامي لليابان بقيادة الكابتن ماجد.



لسنوات طويلة، لعب «كابتن تسوباسا» دوراً محورياً في تشكيل خيال أجيال من اللاعبين حول العالم، وتحديداً في اليابان، حيث ألهمت السلسلة (التي انطلقت عام 1981 بقلم يويتشي تاكاهاشي وتجاوزت مبيعاتها 90 مليون نسخة) العديد من النجوم الشباب لدخول عالم الاحتراف، وأسهمت بشكل مباشر في ترسيخ شعبية اللعبة وتطويرها داخل اليابان، حتى غدت جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الرياضية اليابانية الحديثة.



أكبر مسرح كروي في العالم، يتحول الحلم إلى حقيقة ورغم أن مسلسل الإنمي شهد فوزاً درامياً لليابان بقيادة تسوباسا الذي صقل مهاراته مدربه البرازيلي «روبرتو هونغو»، إلا أن الرهان في الواقع هذه المرة يبدو مختلفاً وأكثر تعقيداً، فبطاقة التأهل إلى دور الستة عشر على المحك لأن الخصم هو بطل العالم خمس مرات.



تدخل اليابان المواجهة الحالية بعد أداء لافت اتسم بالانضباط التكتيكي العالي، والدفاع المنظم، والسرعة الفائقة في التحولات الهجومية، مما جعل «الساموراي الأزرق» أحد أكثر المنتخبات احتراماً وأكثؤ صعوبة على المنافسين.



في المقابل، يصل المنتخب البرازيلي، إلى اللقاء بوصفه أحد أبرز المرشحين الدائمين لانتزاع اللقب، متسلحاً بترسانة من المواهب العالمية الفردية والخبرة العريضة في المواعيد الكبرى، وقدرة لاعبيه على صناعة الفارق من أنصاف الفرص.



• حلم يتحقق



وصفت وسائل إعلام دولية ومشجعون عبر منصات التواصل الاجتماعي هذه المباراة بأنها «أقرب محاكاة واقعية للمواجهة الخيالية» واصفيت إياها بأنها مباراة الحلم.



ورغم الطابع العاطفي الذي يحيط باللقاء، فإن التاريخ الواقعي للكبار يميل بوضوح لصالح «السيليساو» الذي لطالما فرض هيمنته في اللقاءات المباشرة، ومع ذلك، نجحت اليابان على مدار العقدين الماضيين في تقليص الفجوة تدريجياً بفضل التطور المستمر لمشروعها الكروي.



• مباراة استثنائية



سواء أعادت الحياة محاكاة الفن بنصر ياباني درامي، أم أكدت البرازيل علو كعبها وهيمنتها التاريخية، فإن الشيء المؤكد أن مواجهة هيوستن ستسجل كإحدى اللحظات الفريدة في مونديال 2026، والتي تذوب فيها الحدود بين الشغف الرياضي والإرث الثقافي.