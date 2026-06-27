غادر المنتخب السعودي كأس العالم 2026 من دور المجموعات، بعد تعادله السلبي مع الرأس الأخضر على ملعب «إن آر جي» في هيوستن، في ختام مباريات المجموعة الثامنة، ليتوقف رصيده عند نقطتين، أنهى بهما مشواره في المركز الأخير بالمجموعة.



وجاء خروج «الأخضر» بعد مشوار رقمي صعب؛ إذ تعادل مع أوروغواي 1-1، وخسر أمام إسبانيا 4-0، ثم تعادل مع الرأس الأخضر 0-0، في مواجهة كان الفوز فيها كافياً لإبقاء المنتخب داخل حسابات العبور إلى الدور التالي، قبل أن يحسم التعادل وداعه المبكر.



مالياً، ضمن الاتحاد السعودي لكرة القدم الحصول على 12.5 مليون دولار من «فيفا» (نحو 46.9 مليون ريال)، وفق التحديث المالي المعتمد من مجلس «فيفا» في 28 أبريل 2026؛ إذ رفع الاتحاد الدولي مخصصات الإعداد من 1.5 إلى 2.5 مليون دولار، ومكافأة التأهل من 9 إلى 10 ملايين دولار لكل منتخب مشارك.



ويأتي هذا الرقم ضمن زيادة إجمالي التوزيعات المالية المخصصة للمنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 871 مليون دولار، في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات والمباريات والعوائد المالية.



وبذلك، يطوي «الأخضر» مشاركته المونديالية بخروج فني مبكر، وحصيلة مالية مضمونة، وسط أسئلة مفتوحة حول ضعف الفاعلية الهجومية، وحاجة المنتخب إلى مراجعة أوسع قبل الاستحقاقات القادمة.