أعلن نادي إشبيلية الإسباني إصابة مدربه السابق ورئيسه الشرفي الحالي خواكين كاباروس بسرطان القولون، وذلك بعد سنوات عدة من تشخيص إصابته بسرطان الدم المزمن.

وقال النادي الأندلسي في بيان: «يُعرب نادي إشبيلية لكرة القدم عن دعمه ومحبته الكاملين لرئيسه الشرفي خواكين كاباروس، الذي شُخِّص بسرطان القولون».

وأضاف: «يتلقى المدرب السابق المحبوب لإشبيلية، الذي يحظى بدعم كامل من عائلته وأصدقائه وجماهير النادي، العلاج الطبي اللازم حالياً».

وختم البيان: «يتمنى نادي إشبيلية أيضاً الشفاء العاجل لخواكين، الذي سيواصل بلا شك مواجهة هذا التحدي بعزيمته وشجاعته المعهودتين، لا تستسلم أبداً يا خواكين».

مسيرة تدريبية حافلة

يُذكر أن كاباروس، البالغ من العمر 70 عاماً، تولى تدريب إشبيلية في أربع فترات مختلفة، كانت آخرها في المرحلة الأخيرة من موسم 2024-2025، بعد إقالة تشافي غارسيا بيمينتا.

ويُعد خواكين كاباروس أكثر المدربين قيادة لإشبيلية في المباريات الرسمية، بواقع 248 مباراة، محققاً 112 انتصاراً، كما يحتل المركز الثامن في قائمة أكثر المدربين قيادة للمباريات في تاريخ الدوري الإسباني، بعدما أشرف على 517 مباراة مع أندية إشبيلية وديبورتيفو لا كورونيا وأتلتيك بلباو وريال مايوركا وليفانتي وغرناطة وأوساسونا.