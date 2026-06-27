أظهرت مؤشرات تقييم اللاعبين في مباراة السعودية والرأس الأخضر، التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب هيوستن ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، تفوقًا رقميًا لعناصر الرأس الأخضر في صناعة الخطورة، مقابل حضور سعودي محدود هجوميًا في مباراة كان الأخضر يحتاج فيها إلى الفوز من أجل فتح طريق التأهل.



وبحسب Sofascore، تعتمد تقييمات اللاعبين على عدة عوامل رقمية، تشمل الاستحواذ، التسديدات، الركلات الركنية، الفرص الكبيرة، البطاقات، التمريرات المفتاحية، الالتحامات، ومؤشر السيطرة الهجومية. كما تعرض FotMob بيانات موسعة مدعومة من Opta، تشمل الاستحواذ، التسديدات، الركنيات، الفرص الكبيرة، الأهداف المتوقعة، زخم المباراة، وخريطة التسديدات.



وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وهي نتيجة أبقت المنتخب السعودي في المركز الرابع بالمجموعة، مقابل صعود الرأس الأخضر إلى المركز الثاني، وفق صفحة المباراة في Sofascore. ودخل الأخضر المباراة وهو يحتاج إلى الفوز على الرأس الأخضر، مع عدم فوز أوروغواي على إسبانيا في المباراة المتزامنة.



رقميًا، سجلت تغطية The Guardian عند الدقيقة 78 تقدم الرأس الأخضر في مؤشر الأهداف المتوقعة بـ1.13 مقابل 0.24 للسعودية، وهو رقم يعكس الفارق في جودة الفرص المصنوعة، لا عدد التسديدات فقط. وجاءت أبرز فرصة للرأس الأخضر عند الدقيقة 74 عبر لاروس دوارتي، قبل أن يتصدى محمد العويس لانفراد مباشر، ثم عاد الرأس الأخضر لصناعة فرصة أخرى في الدقيقة 86، تصدى لها عبدالإله العمري بكتلة دفاعية داخل المنطقة.



وعلى الجانب السعودي، جاءت الفرصة الأخطر في الوقت بدل الضائع، وتحديدًا عند الدقيقة 90+2، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس فوزينيا، ليحافظ على التعادل السلبي حتى النهاية. وكان فوزينيا أحد أبرز عناصر الرأس الأخضر في المباراة، بينما وصفت The Guardian واغنر بينا بأنه قدم أداءً لافتًا، كما أشارت إلى أن ويلي سيميدو كان من أبرز لاعبي الملعب قبل خروجه في الدقيقة 61.



وشهدت المباراة أحداثًا أثرت على التقييم الفردي لعدد من لاعبي المنتخب السعودي؛ إذ خرج حسان تمبكتي مصابًا في الدقيقة 33، ودخل علي لاجامي بدلًا منه، فيما حصل سعود عبدالحميد على بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الرابعة، ثم ناصر الدوسري في الدقيقة 67، وفراس البريكان في الدقيقة 90+3.



وتُظهر قراءة مؤشرات التقييم أن المنتخب السعودي امتلك عناصر دفاعية حاضرة في لحظات حاسمة، خصوصًا عبر تصدي العويس لانفراد الدقيقة 74 وتدخل العمري في الدقيقة 86، لكن الجانب الهجومي بقي محدود الأثر، قياسًا بحاجة المنتخب إلى هدف واحد يرفع رصيده إلى 4 نقاط.



وبنهاية المباراة، حسمت الأرقام المشهد: تعادل سلبي في هيوستن، أفضلية للرأس الأخضر في جودة الفرص، فرصة سعودية متأخرة دون هدف، وخروج سعودي من المجموعة، في ليلة صنعت فيها مؤشرات الأداء فارقًا واضحًا بين السيطرة على النتيجة وصناعة التأهل.