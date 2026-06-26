كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن مستقبله مع منتخب تونس، بعد وداع بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أعلن إقالة صبري لموشي عقب الهزيمة أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الافتتاحية للمونديال، وعيّن هيرفي رينارد، لكن نسور قرطاج خسروا أيضاً في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات أمام اليابان وهولندا بنتيجتي 4-0 و3-1.



اعتراف بالأخطاء

قال رينارد، في تصريحات صحفية عقب الهزيمة أمام هولندا: «لم نكن في المستوى المطلوب لهذه البطولة العالمية، هذا واضح، ولا مجال للنقاش».

وأضاف أن تونس واجهت خصوماً أقوياء للغاية في مجموعة صعبة، مشيراً إلى أن الاتحاد التونسي لكرة القدم يحتاج الآن إلى الجلوس ودراسة ما حدث من أخطاء.



لا التزام بالاستمرار

ولم يلتزم رينارد بالبقاء بعد كأس العالم، قائلاً إن الاتحاد استدعاه لمهمة قصيرة جداً، وإن كلا الجانبين اتفقا على هذا الأساس، لافتاً إلى أن كل شيء يبقى وارداً بعد انتهاء مهمته المونديالية.

وقال إنه بدلاً من مشاهدة البطولة من المنزل، اختار اغتنام الفرصة، مضيفاً: «حسناً، كما تعلمون، ليس لدي ما أخسره».