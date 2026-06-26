فرض يان لاعب ساحل العاج ديوماندي نفسه كأحد أبرز نجوم كأس العالم 2026، بعدما تصدر قائمة اللاعبين الذين جمعوا بين المراوغات الناجحة وصناعة الفرص في البطولة حتى الآن.



وتمكن ديوماندي من إكمال أكثر من 10 مراوغات ناجحة، إلى جانب صناعته أكثر من 10 فرص لزملائه، ليصبح اللاعب الوحيد الذي حقق هذين الرقمين معاً خلال منافسات البطولة الحالية.



ويكتسب هذا الإنجاز أهمية أكبر بالنظر إلى صغر سن اللاعب، إذ لا يزال يبلغ 19 عاماً فقط، لكنه نجح في تقديم مستويات لافتة جعلته أحد أبرز اكتشافات المونديال وأحد العناصر المؤثرة في مشوار منتخب كوت ديفوار.



ويعكس تألق ديوماندي الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها النجم الشاب، سواء بقدرته على تجاوز المنافسين أو بصناعة الفرص الحاسمة، ليؤكد أنه من الأسماء المرشحة بقوة لفرض نفسها على الساحة العالمية خلال السنوات القادمة.