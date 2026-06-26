واصل منتخب هولندا كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما أصبح أول منتخب ينجح في خوض 15 مباراة متتالية دون أي خسارة عبر ثلاث نسخ مختلفة من البطولة، محققاً رقماً قياسياً جديداً لم يسبق لأي منتخب الوصول إليه.



وامتدت السلسلة التاريخية للمنتخب الهولندي عبر نسخ 2014 و2022 و2026، حيث خاض 15 مباراة متتالية دون هزيمة، محققاً خلالها 10 انتصارات و5 تعادلات، ليؤكد مكانته بين أكثر المنتخبات ثباتاً في تاريخ المونديال.



وبهذا الإنجاز، انفرد «الطواحين» بصدارة قائمة أطول سلسلة مباريات دون خسارة في كأس العالم، متجاوزين الرقم السابق المسجل باسم البرازيل والذي بلغ 13 مباراة متتالية دون هزيمة.



ويعكس هذا الرقم الاستثنائي قدرة المنتخب الهولندي على الحفاظ على تنافسيته في البطولة العالمية عبر أجيال مختلفة، ليواصل ترسيخ حضوره كأحد أبرز المنتخبات في تاريخ كأس العالم رغم غياب اللقب عن خزائنه حتى الآن.