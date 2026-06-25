فجر المؤلف المصري محمد رجاء مفاجأة من العيار الثقيل كشف من خلالها عن تعرضه لسرقة معالجة درامية خاصة به عرضت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

15 حلقة

وكتب رجاء منشوراً عبر "فيسبوك" قال من خلاله: "أنا إتسرقت مني معالجة لمسلسل 15 حلقة إتعرضوا في النص التاني من رمضان عادي جدا، والمخرج الجديد بمساعدة المنتج الفني أوهم الممثلة إن فيه خلاف حصل بيني وبينه، وإن أنا اللي اعتذرت عن العمل، وأن الشركة سوّت معايا الموضوع بشكل رسمي وده محصلش، لا حصل خلاف بيني وبينه من الأساس والمرتين اللي اتقابلنا فيهم كنا زي الفل، ولا حصل أني اعتذرت أو الشركة خلصت معايا أي إتفاق".

انتظار الموافقة

وأضاف «كل الموضوع أنه أتقالي من الشركة أستنى لحد ما يجيلنا الموافقة على موضوع العمل من الجهات اللي بتقرأ، ورغم أنهم قالولي أن العمل إترفض لاقيتهم بعد كدة عاملين نفس الموضوع والقصة والشخصية مع مؤلف تاني من غير ما أي حد يرجعلي».

وتابع: «ده حتى العنوان كان من كلمتين أخدوا كلمة وحطوا كلمة تانية، منتهى الكريتفتي الحقيقة، يلا مخرج جديد وعاوز يشق طريقه ومش عاوز مؤلف له شغل في السوق قبل كدة، واهو المسلسل عدى ومحدش حس بيه أوي». وأضاف محمد رجاء: «إن شاء الله يبقى إنسان شريف بعد كدة ويتعلم أن الأخلاق حاجة مهمة جدا علشان يمكن ربنا يكرمه، مش هاقول أسماء في بوست عام كده، إنبوكس يمكن اللي عنده معالجة بعد كدة ياخد باله».