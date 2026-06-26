دخل اللاعب الياباني المخضرم يوتو ناجاتومو تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول لاعب آسيوي يشارك في خمس نسخ مختلفة من البطولة، عقب ظهوره مع منتخب اليابان في مواجهة السويد ضمن منافسات كأس العالم 2026.



وامتدت مسيرة ناجاتومو المونديالية على مدار 16 عاماً، حيث سجل حضوره في نسخ 2010 و2014 و2018 و2022 و2026، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز نجوم الكرة الآسيوية وأكثرهم استمرارية على أعلى المستويات.



وخلال هذه الرحلة الطويلة، مثّل ناجاتومو منتخب اليابان في العديد من المحطات التاريخية، محافظاً على مكانه في صفوف «الساموراي الأزرق» رغم تعاقب الأجيال وتغير المدربين، بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على المنافسة.



ويُعد هذا الإنجاز سابقة في تاريخ الكرة الآسيوية، إذ لم يسبق لأي لاعب من القارة أن شارك في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم، ليواصل المدافع الياباني كتابة اسمه بين أساطير البطولة العالمية.