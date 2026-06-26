واصل كأس العالم 2026 تحطيم الأرقام القياسية، بعدما أصبح النسخة الأكثر تهديفاً في تاريخ البطولة، متجاوزاً الرقم المسجل في مونديال قطر 2022 البالغ 172 هدفاً. ووصل إجمالي أهداف النسخة الحالية إلى 177 هدفاً مع ختام منافسات دور المجموعات، ليكتب المونديال فصلاً جديداً في سجلات البطولة العالمية.



وجاء الهدف رقم 173 خلال مواجهة الولايات المتحدة وتركيا، ليكسر رسمياً الرقم القياسي السابق، قبل أن تتواصل الغزارة التهديفية وترتفع الحصيلة إلى 177 هدفاً في وقت لا تزال فيه الأدوار الإقصائية لم تبدأ بعد.



ويعكس هذا الرقم القوة الهجومية الكبيرة التي شهدتها البطولة، في ظل كثرة المباريات المثيرة والنتائج الكبيرة، إضافة إلى تألق عدد من النجوم في مختلف المنتخبات. كما أن النسخة الحالية تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً و104 مباريات، ما يمنح فرصة أكبر لتسجيل المزيد من الأهداف وتحطيم أرقام تاريخية جديدة.