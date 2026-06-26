أنهى المنتخب التركي مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 بفوزه على منتخب الولايات المتحدة بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.



وتقدم المنتخب الأمريكي مبكرا عن طريق أوستون تروستي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك أردا غولر التعادل لتركيا في الدقيقة العاشرة، ثم منح باريش يلماز التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة (31).



وفي الشوط الثاني، أعاد سيباستيان برهالتر المباراة إلى نقطة التعادل بتسجيله الهدف الثاني للولايات المتحدة في الدقيقة (49)، قبل أن يخطف كان أيهان هدف الفوز لتركيا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.



ورغم الفوز، ودع المنتخب التركي البطولة بعدما أنهى منافسات المجموعة الرابعة في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط، فيما حافظ المنتخب الأمريكي على صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، ليضمن التأهل إلى دور الـ 32 من البطولة.