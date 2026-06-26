دخل الإعلامي الألماني المخضرم هارتموت شيرزر تاريخ الصحافة الرياضية بعدما سجل حضوره في 17 نسخة من كأس العالم، بداية من نسخة 1958 وحتى مونديال 2026، في إنجاز استثنائي يعكس مسيرة امتدت لعقود من تغطية أكبر حدث كروي على مستوى العالم.



وتقديراً لعطائه الطويل وإسهاماته في توثيق تاريخ البطولة، كرّمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنحه كأساً تذكارية، احتفاءً بمسيرته التي جعلته شاهداً على أجيال متعاقبة من أساطير اللعبة، من بيليه ودييغو مارادونا وصولاً إلى نجوم العصر الحديث. كما حظي بتحية خاصة وتصفيق خلال أحد المؤتمرات الصحفية للمنتخب الألماني في مونديال 2026.



ويُعد شيرزر، الذي بلغ عامه الـ88 خلال مونديال 2026، واحداً من أبرز الأسماء في تاريخ الإعلام الرياضي الألماني، بعدما واصل حضوره في كبرى البطولات العالمية لأكثر من ستة عقود، ليصبح رمزاً للوفاء والشغف بكرة القدم والمهنة.