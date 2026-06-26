تنتظر الجماهير السعودية صباحاً مختلفاً عندما يخوض المنتخب السعودي مواجهته أمام منتخب الرأس الأخضر عند الثالثة من صباح غد (السبت) في لقاء يحمل الفرصة الأخيرة للصقور للتواجد في دور الـ32 من كأس العالم 2026.



وكان الأخضر قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل أمام الأوروغواي بنتيجة (1-1) قبل الخسارة أمام منتخب إسبانيا برباعية نظيفة.



وأصبح المنتخب السعودي أمام خيار وحيد وهو الفوز على منتخب الرأس الأخضر للتأهل إلى الدور الـ32 من المسابقة، فيما سيعني التعادل أو الخسارة خروج الأخضر من حسابات التأهل.



ويستهدف المنتخب السعودي التواجد في الدور الثاني من كأس العالم للمرة الثانية تاريخياً بعد التواجد الأول في مونديال 1994 في أمريكا، فيما شهدت كافة المشاركات التالية خروج الأخضر من الدور الأول.



خيارات التأهل:



١- الفوز مع تعثر منتخب الأوروغواي: التأهل بالمركز الثاني



٢- الفوز مع فوز منتخب الأوروغواي: التأهل ضمن أفضل مركز ثالث



٣- التعادل: انتظار حسابات المركز الثالث



٤- الخسارة: الخروج