دخلت بطولة كأس العالم 2026 التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أصبحت النسخة الأكثر حضورًا جماهيريًا في تاريخ البطولة، مسجلة 3,605,357 مشجعًا، وذلك رغم أن المنافسات لا تزال في دور المجموعات.



وبهذا الرقم، حطمت نسخة 2026 الرقم القياسي السابق المسجل في مونديال 1994 بالولايات المتحدة، الذي بلغ 3,587,538 متفرجًا طوال البطولة بأكملها، في إنجاز يعكس الشعبية الهائلة للنسخة الحالية التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا و104 مباريات.



وكانت المؤشرات قد أوضحت منذ الأيام الأولى أن البطولة تسير نحو رقم تاريخي، إذ أعلنت FIFA تسجيل أعلى حضور يومي في تاريخ كأس العالم، مع تأكيدها أن البطولة في طريقها لتجاوز الرقم القياسي للحضور الجماهيري، وهو ما تحقق بالفعل قبل نهاية مرحلة المجموعات.



ويؤكد هذا الإنجاز النجاح الجماهيري الكبير لبطولة 2026، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط نسب امتلاء مرتفعة للملاعب وإقبال جماهيري غير مسبوق، لتواصل البطولة كتابة أرقام قياسية جديدة قبل دخول الأدوار الإقصائية.