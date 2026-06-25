أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب مشعل المطيري، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي أبها، ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.



ويبلغ المطيري 27 عامًا، ولفت الأنظار بالمستويات التي قدمها خلال الموسم الماضي مع أبها، بعدما شارك في 15 مباراة وأسهم في 10 أهداف، بتسجيله 6 أهداف وصناعة 4 أهداف، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الحالية، قبل أن ينجح الأهلي في حسم الصفقة لصالحه.



وجاءت رغبة اللاعب في ارتداء قميص الأهلي لما يتمتع به النادي من جماهيرية واسعة وتاريخ عريق، كعاملين بارزين في تقريب وجهات النظر وإنهاء الاتفاق بين الطرفين.