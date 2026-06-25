فرض المهاجم السعودي عبدالله الحمدان نفسه بين أكثر لاعبي كأس العالم نشاطًا داخل المستطيل الأخضر، بعدما تصدّر قائمة أكثر اللاعبين قطعًا للمسافات خلال 90 دقيقة، وفقًا لإحصاءات Sofascore، بمتوسط بلغ 13.5 كيلومترًا، وهو الأعلى بين جميع لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة.



ويعكس هذا الرقم المميز الجهد البدني الكبير الذي يقدمه الحمدان، إذ لم يقتصر دوره على الواجبات الهجومية، بل امتد للمساندة الدفاعية والضغط المستمر على المنافسين، ليؤكد قيمته كأحد أكثر لاعبي المنتخب السعودي التزامًا داخل الملعب.



ويبرز هذا الإنجاز حجم العطاء الذي يقدمه المهاجم السعودي طوال دقائق المباراة، حيث يجمع بين الحركة الدائمة والانضباط التكتيكي، وهي عناصر جعلته يتفوق على جميع لاعبي المنتخبات في هذا المؤشر البدني اللافت.



ويواصل عبدالله الحمدان تقديم مستويات مميزة مع الأخضر، مؤكدًا أن تأثيره لا يُقاس بالأهداف فقط، بل أيضًا بما يقدمه من عمل كبير دون كرة، ليكون أحد أبرز نجوم المنتخب السعودي في مونديال 2026.