من «روشن» إلى العالم.. كينيونيس يواصل التألق

حقق مهاجم القادسية جوليان كينيونيس إنجازاً جديداً مع منتخب المكسيك، بعدما سجل هدف الفوز على التشيك بنتيجة 3-0، في المباراة التي أُقيمت اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاءت ثلاثية المكسيك بتوقيع ماتيو تشافيز وجوليان كينيونيس وألفارو فيدالجو فرنانديز، في الدقائق 55 و61 و90+4.

كينيونيس يواصل كتابة التاريخ

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أصبح كينيونيس أول لاعب يسجل أكثر من هدف لمنتخب المكسيك في نسخة واحدة من كأس العالم منذ خافيير هيرنانديز في عام 2010.

كما شارك كينيونيس في 18 هجمة انتهت بتسديدة لصالح المكسيك خلال دور المجموعات في كأس العالم 2026، من بينها 6 هجمات في مباراة اليوم أمام التشيك، ليكون الأكثر بين زملائه في المنتخب.



هداف دوري روشن

يذكر أن جوليان كينيونيس، حصد جائزة هداف دوري روشن في الموسم الماضي (2025-2026)، برصيد 33 هدفاً.

المكسيك تتأهل بالعلامة الكاملة

وتأهل منتخب المكسيك إلى دور الـ32 بالعلامة الكاملة، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما رافقه منتخب جنوب أفريقيا إلى الدور القادم برصيد 6 نقاط، بينما حل منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثالث بـ3 نقاط، وتذيل منتخب التشيك الترتيب بنقطة واحدة.