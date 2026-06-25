واصل الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم، بعدما أصبح ثالث لاعب في تاريخ المسابقة يشارك في ست نسخ مختلفة من المونديال، لينضم إلى قائمة استثنائية تضم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.



وبحضوره في مونديال 2026، عزز أوتشوا مكانته كأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ البطولة، بعد مسيرة امتدت عبر نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 و2022 وصولًا إلى 2026، محافظًا على حضوره في أكبر محفل كروي عالمي على مدار عقدين.



ولم يكن أوتشوا مجرد اسم في قائمة المنتخب المكسيكي، بل ارتبط اسمه بالعديد من العروض التاريخية والتصديات الحاسمة التي جعلته أحد أبرز نجوم كأس العالم، ليضيف اليوم إنجازًا جديدًا يضعه إلى جانب اثنين من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ميسي ورونالدو، كأكثر اللاعبين مشاركة في نسخ المونديال.