ودّع المنتخب القطري منافسات كأس العالم بعد خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1 في الجولة الحاسمة من دور المجموعات، ليُنهي مشواره في البطولة بصورة مخيبة لآمال جماهيره.



ودخل المنتخب القطري المباراة بشعار الفوز للحفاظ على فرص التأهل، إلا أن المنتخب البوسني فرض أفضليته منذ الدقائق الأولى ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، مسجلاً ثلاثة أهداف وضعت العنابي تحت ضغط كبير طوال مجريات اللقاء.



ورغم نجاح قطر في تقليص الفارق بهدف منح الجماهير بصيص أمل، فإن محاولات العودة لم تكتمل أمام التنظيم الدفاعي القوي للمنافس. ومع إطلاق صافرة النهاية، تأكد خروج المنتخب القطري من البطولة، بينما حجزت البوسنة والهرسك مقعدها في الدور القادم.