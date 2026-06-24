علق قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي على إمكانية مشاركته في بطولة كأس العالم 2030 التي ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، رغم تقدمه في العمر.

5 أهداف وصدارة

يتصدر ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، ترتيب هدافي النسخة الحالية من كأس العالم 2026 برصيد 5 أهداف، بعد خوض جولتين فقط من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

التفكير في الاعتزال

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية رداً على إمكانية استمراره في الملاعب لعدة سنوات أخرى: «نعم، نعم، سأستمر لبعض الوقت، طالما أستطيع تقديم أفضل ما لدي، وأشعر باللياقة البدنية، وأستطيع المنافسة ومساعدة زملائي، سأستمر في اللعب».

وأضاف: «المشاركة في مونديال 2030؟ لا أعرف، الحقيقة أنني لا أفكر في ذلك الآن، يبدو الأمر بعيداً بعض الشيء، لكن كما قلت، أعيش يومي وأركز على الحاضر».

عقد ممتد

ويمتد عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي حتى 2028، أي حتى يبلغ 41 عاماً، وقد أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدفاً، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة كرة القدم الألمانية ميروسلاف كلوزه.