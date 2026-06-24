كشف تقرير صحفي تفاصيل دخول نجم منتخب إنجلترا جود بيلينغهام في مشادات كلامية حادة مع لاعبي منتخب غانا والمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، خلال المباراة التي أُقيمت أمس (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وفرض منتخب غانا بقيادة كارلوس كيروش التعادل السلبي على منتخب إنجلترا، بعدما عجز المنتخب الإنجليزي عن هز الشباك طوال المباراة رغم السيطرة الكاملة.

تبادل للشتائم بين الشوطين

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو»، فقد تبادل جود بيلينغهام ولاعبو منتخب غانا الشتائم بين الشوطين، بعدما أفلت نجم إنجلترا من بطاقة صفراء إثر تدخل عنيف على جيروم أوبوكو بالقرب من خط التماس.

إهانة كيروش بألفاظ بذيئة

كما دخل بيلينغهام في مشادة مع مدرب غانا كارلوس كيروش، الذي طالب باحتساب ركلة جزاء لفريقه، إضافة إلى خلاف مع أحد أعضاء الجهاز الفني، إذ وجّه ألفاظاً بذيئة وإهانات إلى مدرب المنتخب الغاني.

كيروش يكشف تفاصيل الاشتباك

وعقب المباراة، علق كيروش على الواقعة قائلاً: «لقد تصرف بشكل سيئ وتلفظ بإهانات، كنت أحاول فقط أن أطلب منه الهدوء بعد ذلك التدخل العنيف، لقد داس على لاعبنا، وكان هدفي الأول تهدئته لأنني كنت أخشى أن يكون اللاعب قد تعرض لإصابة أثرت على جاهزيته البدنية».

وأضاف المدرب البرتغالي: «في مثل هذه اللحظات المشحونة بالعواطف، تحدث أمور كهذه بشكل طبيعي، لقد شتم، ما زاد التوتر، لكن هذه هي كرة القدم، ولا يوجد شيء استثنائي في ذلك، كلمة واحدة كانت كافية لإشعال الموقف، لكن التوتر هدأ لاحقاً، كرة القدم ليست حفلة رسمية أو مجرد عرض استعراضي».