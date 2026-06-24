كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الأربعاء)، مقتل سائق جرافة يعمل متعاقدًا مع الجيش الإسرائيلي، جراء انهيار مئذنة مسجد عليه أثناء تنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق في قطاع غزة.



وذكرت أن السائق كان يشارك في أعمال الهدم ضمن فرق المقاولين المدنيين المتعاقدين مع الجيش الإسرائيلي، ووقع الحادث عندما انهار جزء من مئذنة المسجد فجأة فوق الجرافة التي يقودها، ما أدى إلى مصرعه على الفور.



يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، والتي تشمل تدميرًا ممنهجًا للبنى التحتية والمباني، بما في ذلك المساجد والمنازل، تحت ذريعة تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس أو لأغراض أمنية أخرى.



وشهد قطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 عمليات تدمير واسعة النطاق أدت إلى تدمير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والمباني العامة، بما فيها المساجد والمدارس والمستشفيات، ووفقًا لتقارير دولية، يُعتبر هذا التدمير من أكبر عمليات الدمار التي شهدتها المنطقة في العصر الحديث.



وتستخدم إسرائيل في كثير من الحالات مقاولين مدنيين من داخل إسرائيل لتشغيل الجرافات والمعدات الثقيلة في عمليات «التطهير» والهدم، نظرًا لخطورة المهمات وتعرض المناطق لنيران محتملة أو انهيارات غير متوقعة، وقد سُجلت حوادث سابقة مشابهة أودت بحياة متعاقدين آخرين بسبب انفجارات أو انهيارات أو نيران صديقة.



ولم يصدر بعد بيان رسمي مفصل من الجيش الإسرائيلي حول ملابسات الحادثة الدقيقة أو اسم الضحية، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات لأسباب أمنية.