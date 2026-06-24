حقق حارس الكونغو الديمقراطية ليونيل مباسي رقماً استثنائياً خلال مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب كولومبيا، بعدما تصدى لـ5 تسديدات خلال أول 20 دقيقة من المباراة.



وبهذا الإنجاز، أصبح مباسي أول حارس مرمى ينجح في تحقيق هذا الرقم في أول 20 دقيقة من مباراة بكأس العالم منذ 28 عاماً، وتحديداً منذ الحارس الجامايكي وارن باريت أمام منتخب الأرجنتين في مونديال 1998.



ويعكس هذا الرقم حجم الضغط الذي واجهه الحارس الكونغولي منذ البداية، إلى جانب تألقه اللافت بين الخشبات الثلاث في واحدة من أبرز البصمات الفردية للحراس في النسخة الحالية من البطولة.